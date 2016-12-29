Berkay Can'ın yaptığı sert faulün cezası belli oldu - İZLE

Pazar günü TFF 1. Lig'de oynanan Şanlıurfaspor-Manisaspor maçını izleyenler çok sert bir faule tanıklık ettiler.

DİREK KIRMIZI GÖRDÜ

Karşılaşmanın 79. dakikasında Şanlıurfaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Berkay Can Değirmencioğlu, Manisaspor'dan Bahattin Köse'ye çok sert bir müdahalede bulundu.

Değirmencioğlu, bu hareketi sonrasında direk kırmızı kartla oyundan atıldı.

Berkay Can'ın rakibine yaptığı sert faul - İZLE

3 MAÇ CEZA ALDI

PFDK'nın bügün açıklanan kararlarında da Berkay Can'a ne kadar kadar ceza verildiği belli oldu.

Kurul, futbolcu hakkında; "ŞANLIURFASPOR Kulübü sporcusu BERKAY CAN DEĞİRMENCİOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" açıklaması yaptı.

CEZA AZ BULUNDU

Öte yandan sosyal medyada futbolseverler verilen cezayı az buldu. 10 maç ceza verilmeliydi yorumları yapıldı.