Berke Özer'i Avrupa'dan 3 takım istiyor

Konu hakkında NTV Spor’a konuşan İzmir ekibinin başkanı Seyit Mehmet Özkan, 5 milyon Euro'luk bir ücret belirledikleri kaleci için 3 ciddi teklif olduğunu söyledi.

3 TALİBİ VAR

Altınordu futbolcu ihracını sürdürüyor. Avrupa'nın önemli kulüpleri, İzmir ekibinin 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer'le yakından ilgileniyor. İtalya ve İspanya liglerinden 3 takım, Berke için Altınordu'nun kapısını çaldı

Başkan Seyit Mehmet Özkan, genç kalecinin geleceğiyle ilgili NTV Spor'a konuştu. Berke'yi Fernando Muslera'ya benzeten Özkan, pazarlıklara 5 milyon Euro'dan başladıklarını söyledi.

Son olarak A Milli Takim'in Makedonya ve Kosova maçları kadrosuna alınan Berke'nin olası 3. bir takıma satışından Altinordu %30luk bir pay daha alacak.