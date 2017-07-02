Beşiktaş Kolarov'u transfer ediyor

Manchester City'nin sol beki Aleksandar Kolarov ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Mozzart Sport'un servis ettiği habere göre, Beşiktaş, Kolarov transferini bitirdi ve 2021 yılına kadar sözleşme imzalandı. Transferde çok küçük detayların kaldığı, bunun da kısa sürede tamamlanacağı aktarıldı.

Pep Guardiola'nın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği öne sürülen 31 yaşındaki sol bek Kolarov ile temasa geçen Beşiktaş'ın oyuncuyu ikna ettiği, milli takımdan takım arkadaşı Dusko Tosic ile birlikte oynamaya çok yakın olduğu kaydedildi.

Bu bölgeye takviye isteyen Guardiola'nın istediği ilk ismin de Benjamin Mendy olduğuna yer verildi. Manchester City ile olan sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan Kolarov, geçtiğimiz sezonda 40 maçta forma giyerek 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

ADRIANO SATILACAK

Sezon başında Barcelona'dan alınan Adriano'nun peşini Uzak Doğu ekipleri bırakmıyor. Menajerlerin, bu oyuncu için Çin'den 10 ile 13 milyon Euro arasında tekliflerin olduğunu ilettikleri öğrenildi.

Beşiktaş'ın Adriano'yu Çin'e satarak Manchester City'den Kolarov'u transfer edeceği ifade edildi.