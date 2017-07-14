Başakşehir Denayer'le Frei'ı alıyor

Geçen sezon ligi ikinci bitiren ve bu yıla da yaptığı transferlerle hızlı başlayan Başakşehir'de 2 tanıdık futbolcu gündeme geldi.

CHEDJOU'NUN YERİNE DENAYER

Başakşehir gözünü bir dönem Galatasaray'da da forma giyen genç savunmacı Jason Denayer'e dikti.

Yalçın Ayhan ve Bekir İrtegün'ün takımdan gönderilmesi ve Aurelien Chedjou'nun uzun süreli sakatlığıyla savunmanın merkezine bir oyuncu transfer etmek için derhal çalışmalara başlayan Başakşehir, Bein Sports'un haberine göre 22 yaşındaki Belçikalı stoperi listesine aldı.

Bonservisi hala Manchester City'nin elinde bulunan Denayer geçen sezon kiralık olarak Sunderland'de forma giymiş ve 27 maçta görev yapmıştı. 2015-2016 sezonunda Galatasaray forması da giyen Belçikalı, 28 karşılaşmada forma giymişti

CENGİZ SATILDI FREİ GELİYOR

Cengiz Ünder'i 15 milyon euro gibi rekor bir bedelle Roma'ya gönderen ve Edin Visca için de Trabzonspor ile anlaşmak üzere olan Başakşehir'de transfer çalışmaları hızlandırılırken, ibre Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kerim Frei'a çevrildi.

Abdullah Avcı'nın, Kerim Frei transferine onay verdiği ve İngiliz ekibi ile ilk temasların gerçekleştirildiği kaydedildi. Devre arasında 2,25 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan ayrılarak Birmingham'ın yolunu tutan, ancak İngiltere'de istediği süreyi alamayan Kerim Frei'ın da, Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Kerim Frei, Birmingham formasıyla Championship'te 13 maçta 510 dakika oynadı ve 1 kez ağları sarstı.