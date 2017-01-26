Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı

Beşiktaş, sezon başında takıma dönüş yapan Atınç’ın yanı sıra Ersan ve Demba Ba’nın satışından 100 milyon TL civarında kazanç sağlamıştı.

ATINÇ: 5 MİLYON EURO

5 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'e gönderilen Atınç Nukan, sezon başında takıma döndü.

Bu transfer hem UEFA kritelerine uymak hem de altyapı kontenjanını doldurmak adına Beşiktaş'a fayda sağladı.

Bir yıllığına kiralan Atınç için bir bedel ödenmediği gibi oyuncunun maaşının bir kısmı da Leipzig'e yıkıldı.

ERSAN: 7 MİLYON EURO

Hebei China Fortune'a giderken Beşiktaş'a 7 milyon Euro kazandıran Ersan Adem Gülüm için kiralama bedeli ödenmeyecek.

3 milyon Euro'luk maaşının 1 milyon Euro'luk kısmını Beşiktaş'tan alacak olan Ersan, kalan bölümü için yapılan uzun pazarlıklar sonrası Çin kulübüyle anlaşmaya vardı.

BA: 13 MİLYON EURO

Beşiktaş'ta Ersan Adem Gülüm'den sonra gözler Senegalli forvete çevrildi.

13 milyon Euro'ya Shanghai Shenhua'ya satılan Demba Ba da pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.

Kiralama bedeli olmayan golcü futbolcuya maaş da ödenmeyecek. Yıldız futbolcuya isteği üzerine sadece 6 aylığına araba kiralanacak.

100 MİLYON TL CEPTE KALDI

Siyah-beyazlı yönetim, toplam 100 milyon TL'ye sattığı 3 futbolcuyu hiçbir bedel ödemeden geri alması Beşiktaşlı taraftarlar tarafından takdirle karşılandı.