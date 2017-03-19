Beşiktaş 114 yaşında

Türk sporunun önemli kulüplerinden Beşiktaş, 114. yıl dönümünü yaşıyor.

FİKRET ORMAN MESAJ YAYIMLADI

Fikret Orman, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı: "114 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye'nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaşımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Beşiktaş'ı 114 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur. Bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline gelen Beşiktaşımızın 114. yaşını kutluyoruz."

Beşiktaş'ta bir aile ortamına sahip olduklarını vurgulayan Orman, mesajında daha sonra şunları kaydetti: "Yöneticisinden kulüp çalışanlarına, teknik ekiplerimizden sporcularımıza kadar güzel bir ahenk içindeyiz. Ülkemizin ve gençlerimizin spor alanlarında daha başarılı olması için şanlı mazimizden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübünün başkanı olarak, kulübümüzün bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli büyüklerimizi minnetle, şükranla anıyor, tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyorum." 1903 yılında kurulun Beşiktaş Kulübü, 19 Mart'ı (19.03) kulübün kuruluş tarihi olarak kabul edip, yıl dönümü etkinlikleri düzenliyor.