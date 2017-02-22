Beşiktaş 19'luk sağ bekin peşinde

PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’un genç sağ bek oyuncusu Alperen Babacan, Beşiktaş Transfer Komitesi tarafından takibe alındı.
GÖKHAN KESKİN İZLEDİ
Denizlispor’un 3-2 yenildiği son Sivasspor maçında 19 yaşındaki oyuncuyu izlemeye giden alt yapı sorumlusu Gökhan Keskin’in, genç isim için Denizlispor teknik direktörü ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ali Tandoğan’dan bilgi aldığı öğrenildi.
Denizlispor formasının yanı sıra Türkiye U21 Milli Takımı’nın da formasını giyen Alperen, bu sezon çıktığı 18 maçta 1620 dakika süre alırken, 4 gol attı.