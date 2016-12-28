Beşiktaş 2 Ocak'ta top başı yapacak

Futbolda 2016-2017 sezonun ilk bölümündeki son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile yapan Beşiktaş'ta tatil başladı.

YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ ARAYA GİRDİ

Sezon başından itibaren yoğun bir temponun içine giren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 35 puan toplayarak 2. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunda üçüncü sırada kalarak, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Sezonun bu bölümünde Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 10 puan alarak gruptan çıkmayı garantiledi.

HAZIRLIK KAMPI ANTALYA'DA

Yoğun maç takviminin ilk bölümünü tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 5 günlük tatilin ardından ikinci bölüm hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü Antalya'da başlayacak. 8 Ocak Pazar günü bir hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın kamp programı, olası bir başka karşılaşmaya göre netlik kazanacak.