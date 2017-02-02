Beşiktaş 2 oyuncuyla daha sözleşme uzatacak

Beşiktaş yönetimi 4 futbolcusuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

QUARESMA VE TOSİC TAMAM

Öncelikle Quaresma ile masaya oturan siyah-beyazlı yönetim, Portekizli futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştı. Bu anlaşmaya göre 34 yaşındaki futbolcu, Mayıs 2020'ye kadar siyah-beyazlı formayı giymeye devam edecek. Mevcut kontratında yer alan, bu sezon 30 resmi maçta görev yapması durumunda sözleşmenin otomatik olarak 1 yıl uzayacağı maddesi de geçerliliğini yitirecek.

Beşiktaş yönetiminin el sıkıştığı bir diğer isim ise Dusko Tosic . Bu sezon sonunda kontratı bitecek Sırp furbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

TOLGAY VE OĞUZHAN'A 4 YILLIK İMZALATACAK

Sözleşmeleri Mayıs 2018'de tamamlanacak Oğuzhan ve Tolgay ile de görüşen yönetim, yeni sözleşme tekliflerini oyunculara iletti. İki futbolcuya da 4'er yıllık yeni kontrat önerilirken, sözleşme şartları konusunda görüşmeler devam ediyor.