Beşiktaş 3 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 8 haftasında Gençlerbirliği, şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe derbisinden sonra ikinci kez bir maçın ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. Şenol Güneş yönetiminde ilk defa arka arkaya üçüncü maçından puan kaybıyla ayrıldı ve cuma günü oynanan maçlardaki kötü gidişe devam etti.

Ayrıca, siyah beyazlılar geçtiğimiz yılların aksine deplasmanlarda kötü bir form grafiği çizdi ve 4 maçta 8 puan kaybetti, yalnızca Karabükspor'u mağlup edebildi.

BEŞİKTAŞ'IN SÜPER LİG'DEKİ MAÇLARI

Beşiktaş 2-0 Antalyaspor

Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş

Beşiktaş 2-1 Bursaspor

Karabükspor 0-1 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Konyaspor

Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE CUMA GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde cuma günü oynadığı 6 lig maçında 4 beraberlik 2 yenilgi aldı ve galip gelemedi. Beşiktaş bu maçlarda 14 puan kaybetti

2017-18 sezonu

18 Ağustos 2017 Cuma / Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş

13 Ekim 2017 Cuma / Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş

2016-17 sezonu 2

6 Ağustos 2016 Cuma / A.Konyaspor 2-2 Beşiktaş

28 Ekim 2016 Cuma / Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş

10 Şubat 2017 Cuma / Karabükspor 2-1 Beşiktaş

2015-16 sezonu

30 Ekim 2015 Cuma / Beşiktaş 3-3 Kasımpaşa