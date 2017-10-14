Beşiktaş 3 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 8 haftasında Gençlerbirliği, şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe derbisinden sonra ikinci kez bir maçın ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. Şenol Güneş yönetiminde ilk defa arka arkaya üçüncü maçından puan kaybıyla ayrıldı ve cuma günü oynanan maçlardaki kötü gidişe devam etti.
Ayrıca, siyah beyazlılar geçtiğimiz yılların aksine deplasmanlarda kötü bir form grafiği çizdi ve 4 maçta 8 puan kaybetti, yalnızca Karabükspor'u mağlup edebildi.
BEŞİKTAŞ'IN SÜPER LİG'DEKİ MAÇLARI
Beşiktaş 2-0 Antalyaspor
Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 Bursaspor
Karabükspor 0-1 Beşiktaş
Beşiktaş 2-0 Konyaspor
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş
GÜNEŞ YÖNETİMİNDE CUMA GALİBİYETİ YOK
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde cuma günü oynadığı 6 lig maçında 4 beraberlik 2 yenilgi aldı ve galip gelemedi. Beşiktaş bu maçlarda 14 puan kaybetti
2017-18 sezonu
18 Ağustos 2017 Cuma / Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş
13 Ekim 2017 Cuma / Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş
2016-17 sezonu 2
6 Ağustos 2016 Cuma / A.Konyaspor 2-2 Beşiktaş
28 Ekim 2016 Cuma / Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş
10 Şubat 2017 Cuma / Karabükspor 2-1 Beşiktaş
2015-16 sezonu
30 Ekim 2015 Cuma / Beşiktaş 3-3 Kasımpaşa