Beşiktaş 3 oyuncusuyla sözleşme uzatacak

Beşiktaş yönetimi Oğuzhan, Tolgay ve Atiba’nın sözleşmelerini yenilemek için harekete geçti.

Kontratları sezon sonu tamamlanacak 3 oyuncu ile de devre arasında yeni sözleşme imzalanması planlanıyor.

OĞUZHAN VE TOLGAY 4 YILLIK, ATİBA 1+1 YILLIK

Yönetim 3 futbolcu ile de görüşerek, derve arası transfer döneminde imzaları attırmak istiyor. Tolgay ve Oğuzhan ile 4 yıllık anlaşma yapmayı planlayan siyah beyazlı yönetim, Atiba’ya ise 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edecek.

ATİBA'NIN OPSİYONU PERFORMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK

34 yaşındaki Kanadalı futbolcunun gelecek sezon forma giyeceği maç sayısına ve göstereceği performansa göre 2019- 2020 sezonunu içeren opsiyonu ile ilgili karar verilecek.

OĞUZHAN VE TOLGAY'LA İMZALAR ATILMAMIŞTI

Futbol komitesi sezon başında görüştüğü Oğuzhan ve Tolgay ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen, imzalar atılmamıştı.

Kariyerlerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen Oğuzhan ve Tolgay’ın yönetim kurulu ile yapacağı görüşmenin ardından, devre arası transfer döneminde yeni sözleşmelerin yapılması bekleniyor. 2 futbolcunun da imzalayacağı 4’er yıllık kontratlar 2022 Mayıs ayında tamamlanacak.