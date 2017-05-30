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Beşiktaş 3 yıldızı göndere çekti

Şampiyon olan Beşiktaş'ta üç yıldızlı bayraklar Nevzat Demir Tesisleri'nin önünde göndere çekildi.

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Geçen hafta sonu Gaziantep'te kazanarak şampiyonluğunu ilan eden ve 3. yıldızı takmaya hak kazanan Beşiktaş'ta, "3 Yıldız" Nevzat Demir Tesisleri girişindeki bayraklarda yerini aldı.

3 YILDIZLI BAYRAKLAR ÇEKİLDİ

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanındaki 4-0'lık galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-beyazlılar, Cumartesi günkü Osmanlıspor maçında kupasına kavuşacak. Siyah-beyazlılar, bu şampiyonlukla birlikte üçüncü yıldızı takmaya da hak kazandı. Üç yıldızlı bayraklar da ilk olarak Nevzat Demir Tesisleri'nin önünde göndere çekildi.

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