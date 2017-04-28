Beşiktaş Aboubakar için masada

Avrupa’da ve ligde üst üste gördüğü iki kırmızı kart nedeniyle ciddi eleştiriler almasına rağmen Vincent Aboubakar son periyotta inanılmaz bir çıkış yakaladı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Oynadığı 11 maçta 9 gol atması, yönetimi de atağa kaldırdı. Siyah-Beyazlılar Porto’dan kiralık olarak gelen Kamerunlu forveti seneye de takımda görmek istiyor.

Yönetimin önceliği Aboubakar’ı tekrar kiralamak ancak kulübüyle 1 senelik sözleşmesi kalması bu opsiyonun gerçekleşmesini imkansız kılıyor. Bu nedenle bonservisini almak için çalışmalar başladı. Mevcut sözleşmede 10 milyon Euro’luk madde zaten var.

ERKENDEN GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş ise kesinlikle bu rakamlara çıkmayacak ve erkenden Portekiz ekibiyle pazarlık masasına oturulacak. Aboubakar’ın etkili performansının sürmesi halinde yönetim en fazla 6-milyon Euro seviyelerinde bir teklif yapacak.

Porto bu öneriyi kabul ederse, Siyah-Beyazlı takımda mutlu olan Aboubakar resmen Kartal olacak.