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Beşiktaş Aboubakar ile yollarını ayırdı

Porto Kulübü, yeni teknik direktör Sergio Conceiçao'nun isteği üzerine Aboubakar'ın takıma geri döneceğini siyah-beyazlı yönetime bildirdi.

Beşiktaş Aboubakar ile yollarını ayırdı
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Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Aboubakar'dan kötü haber geldi.

YENİ HOCA BIRAKMADI

Haber1903'ün haberine göre; Porto Kulübü ile geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalayan Sergio Conceiçao'nun Kamerunlu futbolcuyu takımda tutmaya karar verdiği ve bunu Siyah Beyazlı yönetime bildirdiği öğrenildi.

Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile yollarının ayrılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

GOLCÜ ARAYIŞLARI BAŞLADI

Beşiktaş yönetiminin alternatif isimleri gündeme aldığı ve çalışmalarına hız verdiği gelen haberler arasında.

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