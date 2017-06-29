Beşiktaş Aboubakar ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Aboubakar'dan kötü haber geldi.
YENİ HOCA BIRAKMADI
Haber1903'ün haberine göre; Porto Kulübü ile geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalayan Sergio Conceiçao'nun Kamerunlu futbolcuyu takımda tutmaya karar verdiği ve bunu Siyah Beyazlı yönetime bildirdiği öğrenildi.
Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile yollarının ayrılacağına kesin gözüyle bakılıyor.
GOLCÜ ARAYIŞLARI BAŞLADI
Beşiktaş yönetiminin alternatif isimleri gündeme aldığı ve çalışmalarına hız verdiği gelen haberler arasında.