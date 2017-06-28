Beşiktaş Aboubakar'ın alternatifini buldu

Beşiktaş, Palmeiras'ın Kolombiyalı forveti Miguel Borja'yı gündemine aldı. Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş listesine yeni bir ismi ekledi.

ABOUBAKAR OLMAZSA BORJA

Siyah beyazlılar Palmeiras'ın Kolombiyalı forveti Miguel Borja'yı gündemine aldı. Futbol komitesi Vincent Aboubakar konusunda sorun çıkması halinde Borja'yı kiralamak için Brezilya ekibi ile görüşmelere başlayacak.

24 yaşında ve 1.83 boyunda olan Borja, Palmeiras'a şubat ayında transfer oldu. Geride kalan 5 ayda Brezilya ekibi ile 21 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu 7 gol atarken, 1 asist yaptı.

Borja kariyerindeki en iyi dönemini ise Atletico Nacionel'de geçirdi. Kolombiya ekibinde 2016-2017 yılları arasında 8 ay süre görev yapan ve 27 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 16 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Daha önce Deportivo Cali, Cortulua Tulua, La Equidad, Livorno, Olimpo ve Santa Fe takımlarında forma giyen Borja, Kolombiya Milli