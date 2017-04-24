Beşiktaş - Adanaspor maçının 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, sıralamanın son basamağında yer alan Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.
Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Adana'yı mağlup ederek takipçileriyle arayı açmak istiyor.
Beşiktaş Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Aboubakar
Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye