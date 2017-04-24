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Beşiktaş - Adanaspor maçının 11'leri belli oldu

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Adanaspor'u konuk edecek.

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Beşiktaş - Adanaspor - CANLI SKOR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, sıralamanın son basamağında yer alan Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.

Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Adana'yı mağlup ederek takipçileriyle arayı açmak istiyor.

Beşiktaş Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Aboubakar

Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye

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