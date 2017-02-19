Beşiktaş-Akhisar maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.
Ligin 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan ancak en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in de yenilmesiyle liderliğini sürdüren siyah-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor arasındaki mücadele, saat 19.00'da Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Atınç, Marcelo, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Akhisar Belediyespor: Bora, Caner, Lopes, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Soner, Özer, Olcan, Aykut, Vaz Te