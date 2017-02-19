Beşiktaş-Akhisar maçı muhtemel 11'leri

1 Şenol Güneş'ten Tolgay'a fırça Şenol Güneş, ilk 11'de başladığı maçlarda beklentileri bir türlü karşılayamayan Tolgay Arslan'ı sert bir dille eleştirdi.

2 Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu söyledi.

3 Nijeryalı futbolcu lisansı çıkmayınca ayakkabıcı oldu Manisa'daki Horozköy Gençlik İhtisasspor Kulübü'ne transfer olan Nijeryalı futbolcu Simon, lisansı çıkmayınca ayakkabıcılık yapmaya başladı.

4 Levent Nazifoğlu'ndan Bruma'ya: Bu işleri bırakmalı G.Saray Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Tudor'a karşı tavır aldığı için kadro dışı kalan Bruma'yı eleştirdi.

5 Avni Yıldırım Belaruslu boksörü nakavt etti - İZLE Avni Yıldırım, daha önce hiç nakavt olmayan Belaruslu boksör Sushchyts'yi ilk raundda yere sererek gümüş kemerin sahibi oldu.

6 Sabri'nin trivelası maçın önüne geçti Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında trivela deneyen Sabri Sarıoğlu, topu farklı bir şekilde auta gönderdi.

7 Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, takım ruhundan dolayı ümitli olduğunu söyledi.

8 Galatasaray Rize'de kazanamadı Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Igor Tudor'la çıktığı ilk maçında Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.

9 Başakşehir zirve yarışında bir yara daha aldı Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Gaziantepspor'la 0-0 berabere kaldı.