Beşiktaş Akhisar'ı rahat geçti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti.

3 rakibinin de puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Kartal, maça tarafatarının da desteğiyle etkili başladı.

CENK YİNE ATTI

Orta alan hakimiyetini ele alan Beşiktaş kanatlardan da etkili ataklar oluşturdu. Nitekim gol de 13. dakikada kanat organizasyonundan geldi. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Cenk kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve bu sezonki 16. golüne imza attı.

Golden sonra etkili oyununa devam eden Beşiktaş, 27'de Talisca ile farkı 2'ye çıkardı. Brezilyalı oyuncu ceza sahasının dışından yaptığı falsolu vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Kalan dakikalarda skoru koruyan siyah-beyazlılar devreye 2-0 önde girdi.

ATINÇ FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk bölümüne Akhisar Belediyespor daha diri başladı. Konuk ekip orta alandan pozisyonlar üreterek zaman zaman Beşiktaş'a zor anlar yaşattı.

Ancak 60. dakikadan sonra oyunun kontrolünü tekrar elen alan Beşiktaş özelikle Quaresma'nın etkili oyunuyla önemli pozisyonlara girdi. 69. dakikada Atınç Nukan sahneye çıktı ve Akhisar'ın fişini çekti. Quaresma'nın şutunda kaleciden dönen topa kafa vurşu yapan genç oyuncu farkı 3'e çıkardı.

Kalan dakikalarda Olcan'la farkı 2'ye indiren Akhisar, başka gol bulamayınca sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla puan farkını Başakşehir ile 4'e, Galatasaray ile7'ye, Fenerbahçe ile de 10'a çıkardı.

HAFTAYA DERBİ

Öte yandan Beşiktaş haftaya TT Arena'da oyanayacağı Galatasaray maçından önce ezeli rakibine gözdağı verdi.