Beşiktaş Anadolu Efes maçında hükmen galibiyet bekliyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e 66-65 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan'da kulüp yetkilileri, müsabaka içinde yaşananlarla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurusunu yaptı.

ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL BU İŞLER

Karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru Anadolu Efesli oyuncuların soyunma odasına gitmesi ve daha sonra oyun alanına geri dönmesiyle ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Kumuşoğlu, "Hükmen galibiyetin Beşiktaş adına tescil edilmesini düşünüyorum. Çocuk oyuncağı değil bu işler." diye konuştu.

BİZ EFENDİLİK YAPTIK

Federasyona yaptıkları başvurunun cevabını beklediklerini belirten Kumuşoğlu, "Biz de maçı bırakıp gidebilirdik ama efendiliğimizi gösterdik ve oyuna devam ettik. Türk sporu açısından en doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. Sporun sahada yapılacağını, sahada kazanılacağını düşünüyoruz. Bunu da yapabilecek güçteyiz zaten." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin olay anına kadar adil bir şekilde maç yönettiğini savunan siyah-beyazlı yönetici, "Hakemler dürüstçe maçı yönetmeye çalıştı. Lehimize bir şey yoktu ama rakibimizin yaptığından sonra baskı altında kaldıklarını düşünüyorum. Herkes üzgün bu durumdan. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu. Sanırım Türk spor tarihinde maçın ortasında oyunu bırakıp çıkmak sonra yeniden girmek ilk kez oldu." yorumunda bulundu.