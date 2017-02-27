Beşiktaş Arena'da Galatasaray'ı devirdi

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş'ı ağırladı. Arena'ya lider gelen siyah-beyazlı ekip G.Saray'ı deplasmanda 1-0 yendi.

DERBİ FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Arena'da Galatasaray-Beşiktaş derbisi çok hızlı başladı. İki takımın da arzulu oyunuyla dikkat çektiği ilk bölümde taraflar gol atma başarısı gösteremedi.

PENALTI BEKLENTİSİ ARENA'YI KARIŞTIRDI

Karşılaşmanın 12. dakikasında çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Sneijder'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Yasin, Atınç ile girdiği pozisyondan sonra yerde kaldı.

Bülent Yıldırım'ın penaltı noktasını gösterdiğini düşünen Beşiktaşlılar hakeme yoğun itirazlarda bulundu, Arena'da herkesin penaltı beklediği anda Yıldırım'ın autu işaret ettiği anlaşıldı. Bu kez de Galatasaraylı oyuncular itiraz etti ancak karar değişmedi.

İLK YARIDA TEMPO VAR GOL YOK

Derbinin ilk 45 dakikasında iki takım da zaman zaman oyun üstünlüğünü ele alıp pozisyonlara girdi ancak maçta gol sesi çıkmadı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş ikinci yarıya adeta golle başladı. Maçın 46. dakikasında kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın vuruşu Bruma'ya çarparak ağlara gitti.

GÖKHAN GÖNÜL VE SELÇUK İNAN SAKATLANDI

Derbide iki takım da sakatlıklar yüzüden oyuncu değiştirmek zorunda kaldı. Galatasaray'da sakatlanan Selçuk İnan'ın yerine Tolga Ciğerci girerken, Beşiktaş'ta ise Gökhan Gönül yerini Beck'e bıraktı.

SON 15 DAKİKA NEFESLERİ KESTİ

Dev derbinin son dakikaları nefesleri kesti. Galatasaray baskıyı arttırdı, net gol pozisyonları yakaladı ancak gol bulamadı ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ KAZANDI FARKI AÇTI

Fenerbahçe'nin Gaziantepspor ile berabere kalmasının ardından Galatasaray'ı yenen Beşiktaş, iki ezeli rakibine de büyük fark attı. Puanını 50 yapan siyah-beyazlı ekip Galatasaray ile farkı 10'a, Fenerbahçe ile 12'ye çıkardı.