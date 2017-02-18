Beşiktaş Atiba'nın sözleşmesini uzatmak istiyor

Beşiktaş’ta UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Hapoel Beer Sheva’ya karşı elde edilen 3-1’lik galibiyet moralleri artırdı. Karşılaşmada bir de gol atan Atiba Hutchinson da hem performansı hem de camiadaki önemiyle gündeme geldi.

YÖNETİM AYAKTA ALKIŞLADI

Milliyet gazatesinden Serdar Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Slaven Bilic döneminde takıma katılan Atiba, Şenol Güneş’in gelişinden sonra çift yönlü bir oyuncu oldu.

Tecrübeli yıldız, artık çok daha dikine oynayarak hücuma da doğrudan katkılar sağlıyor. Kanadalı oyuncu, Hapoel Beer Sheva maçında attığı golle de, maçı seyreden yöneticiler tarafından ayakta alkışlandı.

TOSİC KADAR O DA HAKEDİYOR

Bir sene önce gönderilmek üzereyken son anda takımda tutulan Atiba’nın bu performansı nedeniyle, Beşiktaş Yönetimi’nin yeni bir sözleşme hazırlığına girdiği öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi’nde bazı isimlerin, “Atiba gibi bir oyuncuyu dışarıda aramaya başlasak, hem bonservisine hem de kendisine çok paralar vereceğiz. Sözleşmesinin bitmesine bir sene daha olmasına rağmen Quaresma ve Tosic kadar o da sözleşmesinin uzatılmasını hak ediyor. Tolgay ve Oğuzhan’ın sözleşme uzatılması durumunu konuşuyoruz ama Atiba’yı da öne çekmeliyiz. Orta sahanın direği olan böyle bir oyuncuyu elimizden kaçırmamalıyız” diye konuştukları ortaya çıktı.