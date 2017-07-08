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Beşiktaş Atınç transferini açıkladı

Beşiktaş, Leipzig'den Atınç Nukan'ın 200 bin euro karşılığında kiralandığını açıkladı

Beşiktaş Atınç transferini açıkladı
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Beşiktaş, bonservisi Red Bull Leipzig'de bulunan Atınç Nukan'ın transferini bitirdiğini duyurdu.

ATINÇ YENİDEN KİRALANDI

Siyah beyazlılar, Atınç Nukan'ın 200 bin euro karşılığında 1 yıl kiralandığını açıklarken, satın alma opsiyonunun 3 milyon euro olduğunu bildirdi.



KAP'a yapılan açıklama şu şekilde...
"Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.  RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.  Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir"

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