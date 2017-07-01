Beşiktaş Atınç'ı KAP'a bildirdi

Geçtiğimiz sezon genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosunda bulunduran Beşiktaş, bu sezon da aynı uygulamayı yapacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Savunma bölgesinde sıkıntılar yaşayan ve o bölgeye transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, altyapıdan yetiştirdiği Atınç Nukan'ı kbir sezon daha kiraladı.

Siyah-beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Atınç Nukan'ın transferi konusunda kulübü RB Leipzig ile görüşmelere başlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."