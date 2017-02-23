Beşiktaş Avrupa'da yoluna devam ediyor

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında evinde Hapoel Beer Sheva'yı konuk etti. İlk maçı Beşiktaş deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

HIZLI BAŞLADIK GOLÜ ERKEN BULDUK

İsrail'de aldığı avantajlı skorun etkisiyle maça rahat başlayan Beşiktaş oyunun hakimiyetini eline aldı. Karşılaşmanın 17. dakikasında baskı sonuç getirdi ve Beşiktaş Aboubakar'ın ceza sahası üzerinden yaptığı müthiş vuruşla öne geçti.

KARŞILIKLI POZİSYONLAR KAÇTI

Maçın ilk yarısında iki takım da açık futbol oynadı. Tur için gollere ihtiyacı olan Hapoel Beer Sheva tehlikeli pozisyonlar yakaladı ancak Fabri geçit vermedi. Öte yandan temsilcimiz Beşiktaş da farkı arttıracak fırsatlar yakaladı ama başarılı olamadı. İlk 45 dakika Aboubakar'ın tek golüyle 1-0 sonuçlandı.

HAPOEL EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıda oyun dengede giderken Hapoel Beer Sheva'nın beraberlik golü geldi. Karşılaşmanın 64. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Beraberlik golünden sonra umutlanan Hapoel üst üste tehlikeli ataklar geliştirdi ancak sonuç alamadı.

NOKTAYI CENK KOYDU

Maça son noktayı koyan bu sezonun golcü isimlerinden Cenk Tosun oldu. Karşılaşmanın 87. dakikasında ceza sahası üzerinden düzgün bir vuruş yapan Cenk topu ağlara göndererek zaferi getirdi.

AVRUPA'DA TEK TAKIMIMIZ BEŞİKTAŞ KALDI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştığı Hapoel Beer Sheva'yı 1-3 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un elenmesinin ardından Beşiktaş, Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak kaldı.