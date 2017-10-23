Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, beraberlikle sonuçlanan G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından liderle puan farkını azaltmak için sahaya çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Pepe
Tosic
Adriano
Atiba
Tolgay
Quaresma
Negredo
Talisca
Cenk
Başakşehir
Volkan
Caicara
Attamah
Epureanu
Clichy
Mahmut
Emre
Visca
Mossoro
Elia
Adebayor