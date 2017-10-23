Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem Tarık Ongun'a isabet eden yabancı maddeler için kart bloke cezası verileceği öğrenildi.

Fenerbahçe derbisinde bir penaltılarının verilmediğini iddia eden Galatasaray'ın golcüsü Gomis, "Çok net gördüm pozisyon penaltıydı" dedi.

Galatasaraylı Belhanda ile Gomis, maç sonu Fenerbahçe soyunma giderek, sarı-lacivertli oyuncularla sohbet etti.

Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Atiker Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı.

Futbol hayatını İsviçre'de sürdüren Salih Uçan, Lugano ile FC Sion arasında oynanan maçta harika bir gole imza attı.

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Galatasaray'ın kasasına 8 milyon TL girdi

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşması da dahil olmak üzere çıkardığı 3 maçlık kombinelerden 8 milyon TL kazandı.