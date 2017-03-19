Beşiktaş Başakşehir'in ikramını geri çevirdi

Süper Lig'in 25. haftasında lider Beşiktaş Antalyaspor'a konuk oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yenildiği, Başakşehir'in ise berabere kaldığı haftayı iyi değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar galibiyet parolasıyla sahaya çıktı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılmak isteyen Antalyaspor ile oynadığı ilk yarıda iki takım da açık futbol anlayışıyla sahada yer aldı. Karşılıklı pozisyonların yakalandığı ilk 45 dakikada gol olmadı.

ABOUBAKAR YİNE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'inde Olympiakos'u elediği rövanş maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Aboubakar, Antalyaspor maçında da kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçın 60. ve 64. dakikalarında iki sart gören Aboubakar, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmadı ve Antalyaspor ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ FIRSAT TEPTİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yenildiği, Başakşehir'in berabere kaldığı haftada Beşiktaş da kazanamadı ve rakipleriyle farkı açma fırsatını kullanamadı.

Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 55 yaparken, Antalyaspor ise 39 puana yükseldi.