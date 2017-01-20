Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak: Talisca kalacak

Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak, takımdaki oyuncuların durumları ve yeni transfer olacak mı sorularına cevap verdi.

FORVET TRANSFERİ YAPMAYABİLİRİZ

Albayrak açıklamasında Beşiktaş'ın Cenk ve Aboubakar gibi iki kaliteli santrfora sahip olduğunu dile getirerek, "Forvet transferi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, 1-2 oyuncuya teklifte bulunduk, transferi yapmak için yapmak istemiyoruz. Türkiye'nin durumu belli, UEFA'nın istekleri belli, dövizdeki kurlar belli. Forvet transferi yapmayabiliriz, bu şekilde kapatabiliriz. Vodafone Arena'da ilk kez Fenerbahçe derbisi oynayacağız. Bu sene hem kupa hem de ligde gelecekler, umarım ikisinde de kazanır ve onları da yenilgiyle uğurlarız.'' diye konuştu.

GELMEYİ İSTEYEN ÇOK OYUNCU VAR

Metin Albayrak konuşmasına, ''Futbolcular devre arasında değil de sezon sonunda istiyor. Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen var, her gün 4-5 oyuncu başvuruyor ancak bizim için takım uyumu çok önemli. Ekip ruhuna uygun oyunlar arıyoruz. Gelen bir para var ancak bu parayı illa transfere harcayacağız diye bir durum yok. Kamerun Milli Takımı'nda oynayan, Türk Milli Takımı'nda oynayan bir forvetimiz var. Forvet almasak bile sorun değil, fazla mal göz çıkartmaz paramız kasamızda durur, sezon sonunda bakarız." şeklinde devam etti.

TALISCA BEŞİKTAŞ'TA KALACAK

Talisca'nın durumu hakkında da konuşan Albayrak, "Talisca ile 2 yıllık kontratımız var, gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. 2018-2019 sezonunda da bizde olacak. Talisca'nın satın alma opsiyonu ile ilgili bir durum var, görüşüyoruz. Talisca, geçen hafta başkanla görüştü ve ben bu kulübü çok seviyorum, burada mutluyum dedi. Biz de kendisini seviyoruz, kendisinden memnunuz" şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖYLEDİKLERİ DOĞRU

Aziz Yıldırım'ın sözlerini de değerlendiren Albayrak, ''Aziz Yıldırım'ın söyledikleri doğru. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Türk futbolunda gelecek vaat eden oyuncu sayısı çok az. Bunun planlaması daha önce yapılmalıydı. 4 sene önce biz bu planlamayla geldik ama ne hikmetse sonra TFF kulüplerin baskılarından sonra 14 yabancıya döndü. Biz Türk oyunculara çok güveniyoruz. Bir başarı olacaksa onların çok büyük katkı sağlayacağına inanan kulübüz. Her kulübün kendi felsefesi vardır, saygı duyuyorum. Aziz bey genel anlamda Türk futbolu için doğru bir tespitte bulunmuştur. '' şeklinde sözlerini tamamladı.