Beşiktaş borsada yükseldi

Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup eden temsilcimiz Beşiktaş'ın bu galibiyeti Fransa basınında geniş yer buldu.

Fikret Orman: Benim oyuncularım mal değil

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deviren Beşiktaş, kasasına en çok para koyan Türk takımı oldu.

Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe camiasında başta Aziz Yıldırım ve eski başkanlardan Ali Şen olmak üzere herkes Galatasaray galibiyetinden emin.

1 Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı Fransız basınından France Football, Monaco-Beşiktaş maçının ardından Cenk Tosun'dan övgüyle söz etti.

2 Fikret Orman: Benim oyuncularım mal değil Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Monaco maçı sonrası "Cenk Tosun'un bonservisi" hakkındaki soruya "Oyuncularım mal" değil diyerek yanıt verdi.

3 Beşiktaş grupta liderliğini sürdürdü Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaşan temsilcimiz Beşiktaş, en yakın rakibine 5 puan fark attı. İşte grupta son puan durumu..

4 Şenol Güneş: Gol yedikten sonra oyundan kopmadık Monaco galibiyetinin ardından basın karşısına geçen Şenol Güneş, "Grupta şansımız arttı" dedi.

5 Ali Şen: Fenerbahçe Galatasaray'ı yener Fenerbahçe camiasında başta Aziz Yıldırım ve eski başkanlardan Ali Şen olmak üzere herkes Galatasaray galibiyetinden emin.

6 Ryan Babel'den Ozan Tufan'a sevinç göndermesi Babel, Cenk Tosun ile yaptıkları sevinç gösterisini hafta sonunda yapan Ozan Tufan ve Dirar'a gönderme yaptı.

7 Beşiktaş'ın kasası doldu Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deviren Beşiktaş, kasasına en çok para koyan Türk takımı oldu.

8 Tudor'dan yöneticilere: Florya'ya gelmeyin Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, futbolcuların kafasının karışmaması için yöneticilere Florya yasağı getirdi.

9 Kocaman'dan Ozan Tufan'a: Koçum benim Son haftalarda çıkış yakalayan Ozan Tufan, teknik direktör Aykut Kocaman'a övgüler yağdırdı.