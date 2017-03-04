1 Çinlilerden Cenk Tosun için astronomik teklif Çin ekibinin bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan isim olan Cenk Tosun için Beşiktaş'a 20 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

2 Beşiktaş Caner Erkin'in bonservisini alıyor Beşiktaş yönetiminin, bonservisi İnter'de olan Caner'i 450 bin Euro gibi çok uygun bir rakama renklerine bağlayacağı öğrenildi.

3 Selçuk İnan Trabzonspor'a geri dönüyor 50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, G.Saray'da gözden düşen eski futbolcusu Selçuk İnan'ı geri getirmeyi planlıyor.

4 Sneijder ile Tudor arasındaki sorun ortaya çıktı Sneijder'in oyun tarzını ve antrenman sistemini beğenmediği için Tudor'a karşı tavır aldığı, bu yüzden de kadroya alınmadığı ortaya çıktı.

5 Beşiktaş'tan Lens atağı Beşiktaş yönetimi, F.Bahçe'de kiralık olarak forma giyen Lens'in bonservisini Sunderland'den alarak ezeli rakibine çalım atmayı planlıyor.

6 Trabzonspor Karabükspor'u tek golle geçti Süper Lig'de Trabzonspor, haftanın açılış maçında evinde Karabüspor'u Okay Yokuşlu'nun tek golüyle yendi.

7 Süper Lig'deki futbolcuların maaşları Euro'nun 4 TL olmasının ardından Süper Lig'de en yüksek yıllık ücret kazanan oyuncular akıllara geldi.

8 Eski Galatasaraylı Grosskreutz Stuttgart'tan kovuldu Galatasaray'a transfer olmasına karşın hiç oynamadan ayrılan Grosskreutz, çıkardığı olaylar yüzünden Stuttgart'tan kovuldu.

9 Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor Sezon başında terörü bahane ederek Beşiktaş'tan ayrılan ancak pişman olan Mario Gomez, siyah-beyazlı takıma geri dönmeye hazırlanıyor...