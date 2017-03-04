Beşiktaş Caner Erkin'in bonservisini alıyor

Oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performansla, kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olan 28 yaşındaki sol bek, futbol hayatına Beşiktaş'ta devam etmek istediğini dile getirmişti.
Beşiktaş yönetimi de Caner'in bonservisini almak istiyor. Bu bağlamda Inter'e resmi bir yazı gönderen Beşiktaş, oyuncunun bonservisini istedi.
450 BİN EURO'YA ALINACAK
İtalyan kulübünün Caner için talebi 900 bin euro olurken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman bonservis ücreti ödememek konusunda Inter yönetimini ikna etmeye çalışıyor.
TRANSFER BÜYÜK ORANDA BİTTİ
Milli oyuncuyu bedava göndermek istemeyen İtalyan kulübünün Caner Erkin'in bonservis bedeli konusunda, yaklaşık 450 bin euroya anlaşmaya yakın oldukları öğrenildi.
Beşiktaş'ta uzun süreli bir sakatlık yaşayan Caner Erkin takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.
F.BAHÇELİ TARAFTARLAR İSYANDA
Öte yandan Beşiktaş'ın Caner'in bonservisini çok uygun bir rakama alacak olması, Hasan Ali Kaldırım-İsmail Köybaşı ikilisinden memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarları bir hayli kızdırdı.