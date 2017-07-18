Beşiktaş CAS'a gidiyor

Beşiktaş, geçen sezon Avrupa Ligi’nde Lyon ile deplasmanda oynadığı maçta yaşanan olaylar sebebiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’nun verdiği cezaya yaptığı itirazdan sonuç alamadı.

Hatırlanacağı üzere 13 Nisan’da oynanan maç öncesi tribünde büyük kavgalar yaşanmış, Lyon taraftarları sahaya girmiş, yabancı maddeler atılmış ve tüm bu nedenlerden ötürü karşılaşma yaklaşık 45 dakika geç başlamıştı.

SÖZLÜ SAVUNMA YAPILMIŞTI

Olaylar sonrası UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu hem Beşiktaş hem de Lyon’a 2 yıl ertelemeli 1 yıl Avrupa kupalarından men ve 100 bin Euro para cezası vermişti.

Ancak siyah-beyazlılar bu karara önce yazılı olarak itiraz etmiş, ardından 13 Temmuz’da da başkan Fikret Orman önderliğindeki heyetle UEFA’nın Cenevre’deki merkezinde Tahkim Kurulu önünde sözlü savunmasını yapmıştı.

YÖNETİM KABUL ETMİYOR

Fakat dün UEFA’dan yapılan yazılı açıklamayla bu cezaya yapılan itirazın reddedildiği açıklandı. Bu da eğer 2 yıl içinde benzer bir olay yaşanması durumunda Beşiktaş’ın Avrupa kupalarından 1 yıl men edileceği anlamına geliyor. Ancak siyah-beyazlı yönetim bu cezayı kabul etmiyor ve şimdi bir üst mahkemeye gidilecek. Kartal, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurup cezanın ortadan kaldırılması için son hamlesini yapacak.