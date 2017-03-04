1 Beşiktaş - Çaykur Rizespor - CANLI SKOR Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

2 Kevin Grosskreutz futbolu bıraktı Kavgaya karıştığı gerekçesiyle Stuttgart'tan kovulan Kevin Grosskreutz, profesyonel futbolla ilişkisini kestiğini açıkladı.

3 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu Fenerbahçe yönetimi, Emenike artı bir miktar para vererek Krasnodar'ın golcüsü Fedor Smolov'u kadrosuna katmayı planlıyor.

4 Lens babasını kaybetti Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Lens'in babası Ricardo hayata gözlerini yumdu.

5 Beşiktaş'ın takip ettiği 5 Brezilyalı netleşti Beşiktaş yönetiminin görev verdiği Gökhan Keskin'in 5 futbolcuyu izlemek için Brezilya'ya gideceği öğrenildi.

6 Çin'den Cenk Tosun için astronomik teklif Çin ekibinin bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan isim olan Cenk Tosun için Beşiktaş'a 20 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

7 Beşiktaş Caner Erkin'in bonservisini alıyor Beşiktaş yönetiminin, bonservisi İnter'de olan Caner'i 450 bin Euro gibi çok uygun bir rakama renklerine bağlayacağı öğrenildi.

8 Selçuk İnan Trabzonspor'a geri dönüyor 50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, G.Saray'da gözden düşen eski futbolcusu Selçuk İnan'ı geri getirmeyi planlıyor.

9 Sneijder ile Tudor arasındaki sorun ortaya çıktı Sneijder'in oyun tarzını ve antrenman sistemini beğenmediği için Tudor'a karşı tavır aldığı, bu yüzden de kadroya alınmadığı ortaya çıktı.