Beşiktaş - Çaykur Rizespor - CANLI SKOR

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62' Quaresma sağ kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.
56' Adriano, Saadane'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.
49' Quaresma serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu barajdan geri döndü. Sonrasında topu alan Babel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş dışarıya gitti.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Ç.Rizespor
41' GOL... Beşiktaş 1-0 Ç.Rizespor (Gökhan Gönül)
36' Talisca sol kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamayınca top dışarıya gitti.
30' İlk 30 dakika geride kalırken 0-0'lık eşitlik devam ediyor.
23' Nosa Igiebor'ın kaptırdığı top sonrası gelişen Beşiktaş atağında Adriano'nun sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.
18' Cenk'in kaptırdığı top sonrası gelişen Rizespor atağında topsuz alanda Kweuke'ye faul yapan Atınç sarı kart gördü. Rizespor orta sahadan serbest vuruş kullanacak.
10' Beşiktaş'ın baskısı artarak devam ediyor. Siyah-beyazlı futbolcular dönen topları rakibine vermiyor.
3' Beşiktaş maça baskılı başladı ancak ani gelişen Ç.Rizespor atağında Kweuke topu dışarı yolladı.
1' Maç başladı.
Spor Toto Süper Ligi'nde 50 puanla lider konumda bulunan Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Fenerbahçe'ye 12, Galatasaray'a 10 puan fark atan Kartal'ın şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Başakşehir.
Siyah-beyazlılar, Rizespor'u mağlup ederek Başakşehir'le arasındaki puan farkını 7'ye çıkarmak istiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk
Çaykur Rizespor: Diallo, İsmael, Orhan, Oboabona, Yakoubi, Robin Yalçın, Saadane, Recep, Nosa, Edomwonyi, Kweuke