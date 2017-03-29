Beşiktaş Cenk'in fiyatını belirledi

Bu sezon takımın başarısında büyük pay sahibi olan ve gol krallığına koşan Cenk Tosun bir anda Avrupa'nın gözdesi oldu.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİ İSTİYOR

Birçok dev kulüp sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk Tosun'la Almanya'dan Leverkusen, Leipzig, İngiltere'den West Ham, Tottenham, İtalya'dan Roma, İspanya'dan ise Valencia'nın ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıktı.

Cenk'in Devler Ligi'nde Benfica'ya attığı jeneriklere geçecek güzel gole hayran kalan bu kulüpler Cenk Tosun için sıraya girdi.

20 MİLYON EURO

Bu sezon şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş Yönetimi'nin kendi aralarında yaptıkları toplantıda Cenk Tosun'u 20 milyon eurodan aşağı satmamayı kararlaştırdıkları ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlı yöneticilerin, "Cenk bize gelecek sezon da lazım. Ancak onu ille de satmamız gerekecekse rakamı 20 milyon euro olarak belirleyelim. Cenk'i isteyen bu parayı verir. Aksi halde bizde kalmasından mutluluk duyarız" şeklinde görüş bildirdi.