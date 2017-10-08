Beşiktaş çıkış arıyor

Son yıllarda Ankara deplasmanında istediği sonuçları alamayan siyah beyazlılar, cuma günü oynanacak karşılaşmadan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de son iki haftada önce Fenerbahçe ile karşılaşan, ardından daTrabzonspor ile kozlarını paylaşan Beşiktaş, bu maçlarda 5 puan kaybedip lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

MONACO ÖNCESİ MORAL ARIYOR

Siyah beyazlıları 8. haftada da çok zorlu bir sınav bekliyor. Yeniden 3 puanla tanışmak isteyen Beşiktaş, Başkent'te Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Beşiktaş, Gençlerbirliği maçından galip gelerek Galatasaray ile puan farkının açılmasını engellemek isterken, Monaco deplasmanı öncesi moral bulmak istiyor.

Siyah beyazlılar Ankara deplasmanı sonrası, 17 Ekim’de Şampiyonlar Ligi maçında Monaco’nun konuğu olacak. Siyah beyazlılar son yıllarda bu deplasmanda galip gelmekte zorlanıyor.

Kırmızı-siyahlı rakibiyle Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı son 6 lig maçında 2 mağlubiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, bu mücadelelerde 7 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Geçen sezon Ankara’da oynanan mücadele ise 1-1'lik sonuçla tamamlanmıştı.