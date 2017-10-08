Beşiktaş defansında sarı alarm

Süper Lig'de son iki haftada 5 puan yitiren ve 8. haftada Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Beşiktaş'ta 3 önemli futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, Dusko Tosic ve Gary Medel, şu ana dek üçer sarı kart gördü. Bu üç oyuncu, 7 haftalık periyotta üçer sarı karta ulaşarak sınıra geldi.

CANER ERKİN, 4 HAFTADA SINIRA GELDİ

Siyah-beyazlı ekipte, son haftalarda Caner Erkin gergin görüntüsüyle dikkati çekti. Saha içinde hakemlere yönelik itirazlarının yanı sıra zaman zaman takım arkadaşlarıyla da tartışan Caner, son lig maçının 3'ünü sarı kart görerek tamamladı.

Ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, 5. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesini kart görmeden geçti. 6. haftadaki Fenerbahçe derbisinde ikinci kez sarı kartla cezalandırılan Caner Erkin, takımının 7. haftada Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı.