Beşiktaş Demba Ba'yı bedavaya alıyor

Başkan Fikret Orman, Senegalli’nin kulübü Shanghai Shenhua ile anlaştı. Kısa süre içinde kontrolden geçecek olan 32 yaşındaki yıldızda bir soruna rastlanmazsa golcü futbolcu ile sözleşme imzalanacak.

ÇİN'E SATILMIŞTI

İspanya'da kamp yapan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken siyah-beyazlılar bir taraftan da Demba Ba’dan gelecek olan iyi haberi bekliyor.

2014-15 sezonu başında 6 milyon Euro’ya Chelsea’den Kara Kartal’a geldikten sonra tüm Türkiye’nin sempatisini kazanan Senegalli yıldız, Haziran 2015’te ise 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin’in Shanghai Shenhua takımına transfer olmuştu.

Ancak17 Temmuz 2016’da talihsiz bir şekilde bacağı kırılan deneyimli oyuncu, geçen sezonun devre arasında ise kiralık olarak Beşiktaş’a döndü, sakatlık sonrası ilk maçına da nisan ayında çıktı.

FFP NEDENİYLE 3. DEFA DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde kendisini ameliyat eden doktor tarafından muayene edilecek olan Demba Ba’dan gelecek haberi bekliyor. Ancak başkan Fikret Orman’ın bu haber gelmeden Shanghai Shenhua kulübünü Demba Ba’nın bedelsiz şekilde transfer edilmesi konusunda ikna ettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlılara dönmek için can atan 32 yaşındaki yıldızın bacağında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazsa Kartal, Demba Ba ile hemen sözleşme imzalayacak.





Böylece Beşiktaş, Sow'u yeniden transfer etmek için girişimlere başlayan Fenerbahçe gibi, Demba Ba'yı 3. defa kadrosuna katmış olacak.

Çünkü her iki kulüp de, Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satmadan bonservisli transfer yapamıyor.