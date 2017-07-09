Beşiktaş Demba Ba'yı kadroda tutacak

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transferler hakkından önemli açıklamalarda bulundu.

COSTA GÜNDEM DE YOK

Savunma hattını Pepe'yle güçlendiren siyah-beyazlılar, bir türlü sonuçlanamayan forvet transferinde gelişme kaydetmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Habertürk'ten Meriç Müldür'e özel açıklamalar yapan Beşiktaş 2. Başkanı Çebi "Evet santrfor istiyoruz. Diego Costa yok. Gomez’in geri dönüşü kesin yok. Aboubakar ile olan görüşmeler sürdürülüyor. Buradan sonuç çıkaramazsak yeni alternatifler üzerinde duracağız."dedi.

DEMBA BA'NIN KULÜBÜNE PARA ÖDENMEYECEK

Herhangi bir transfer yapılmaması durumunda yola Demba Ba ile devam etmeyi düşündüklerini söyleyen başkan “Demba Ba ile biz hemfikiriz. Ancak ameliyat sonuçları ağustos ayında alınacak. Doktor, ameliyattan sonra bir aylık süreci nasıl geçirdiğine bakıp, kararı verecek. Okey, top oynar’ veya ‘Bu top oynayamaz’ diyecek. Kulübüyle hiç işimiz yok.Kendisi de Çin kulübüyle görüştü, pürüz çıkmadı. Biz kulübüne para ödemeyeceğiz. Sadece Demba Ba’ya ücret vereceğiz" şeklinde konuştu.