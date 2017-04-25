Beşiktaş derbide şampiyonluk turu atabilir

Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Başakşehir'in Rize deplasmanında puan kaybetmesini iyi değerlendiren Beşiktaş dün gece Arena'da Adana'yı yenerek puan farkını 7'ye çıkarttı.

HEDEF TURU DERBİDE ATMAK

Siyah- beyazlılar bitime 6 hafta kala şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Beşiktaş'ın şimdiki hedefi 30. haftada oynanacak F.Bahçe derbisinde şampiyonluk turu atmak.

İŞTE İHTİMALLER

Beşiktaş eğer önümüzdeki hafta Başakşehir'i yener, ve 30. haftada Başakşehir zorlu Antalya deplasmanında puan kaybederse Siyah-Beyazlılar Arena'daki F.Bahçe derbisinde şampiyonluğunu ilan etme şansını yakalayacak.

OĞUZHAN: ÇOK ANLAMLI OLUR

Adanaspor maçının ardından soyunma odasında büyük coşku yaşanırken takımın orta sahadaki yıldızı Oğuzhan, "Önümümdeki hafta Başakşehir'i de yenip iyice rahatlamak istiyoruz. Şampiyonluğu seyircimiz önünde oynayacağımız Fenerbahçe maçında ilan etmek ise çok anlamlı olur." dedi.

Necip Uysal ise, "Şampiyonluk için geri sayıma geçtik. Önce Başakşehir'i yenmeliyiz. Sonrası zaten zor değil." ifadesini kullandı.