Beşiktaş Devler Ligi'nde tarih yazmanın peşinde

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalmak için sahaya çıkıyor. Siyah beyazlılar Monaco’yu mağlup etmesi halinde üst tura çıkmayı garantileyecek.

12 PUANLA FENERBAHÇE'Yİ GEÇECEK

Süper Lig’te Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek 4 hafta sonra galip gelen Beşiktaş, gözünü Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi. Siyah beyazlılar çarşamba akşamı G Grubu’nun 4. maçında Monaco’yu ağırlayacak. Grubunda 3’te 3 yapan ve 9 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, karşılaşmadan 3 puan kazanması durumunda adını son 16 takım arasına yazdırmayı garantileyecek.

Siyah beyazlılar 4’te 4 yaparak 12 puana ulaşması halinde, Türk futbol tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmiş olacak. Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 maçını kazanan ilk Türk takımı olan Beşiktaş, Monaco maçından 3 puanla ayrılırsa devler ligi grup aşamasında 4’te 4 yapan ve en fazla puanı toplayan Türk temsilcisi olacak.

Bu alanda rekor 2007-2008 sezonunda 11 puan toplayan Fenerbahçe’de bulunuyor. Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, 7 puan toplamış ve grubunu 3. sırada tamamlamıştı.