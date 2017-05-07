Beşiktaş Dudu ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig’de son 2 sezonda elde ettiği başarıyı yeni dönemde de devam ettirmeyi planlayan Beşiktaş, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara erkenden başladı.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Olcay Şahan ve Kerim Frei’nin yerine sadece Ryan Babel’i kazandıran yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in Aras Özbiliz’in performansından memnun kalmaması sonrasında kanat hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

Bu bölge için uzun süredir Brezilya Ligi ekibi Palmeiras’ın yıldız futbolcusu Dudu’yu takip eden yönetim, teknik ekibin onay vermesi sonrasında temaslara başladı.

Dudu'nun en güzel hareketleri - İZLE

DUDU'YLA ANLAŞILDI

Bu doğrultuda ilk olarak futbolcunun menaceriyle temasa geçen Kara Kartal, bu hamleden olumlu geri dönüş aldı. 2011-14 sezonları arasında Dinamo Kiev’de forma giyen ve tekrar Avrupa’ya geri dönmeye sıcak bakan tecrübeli oyuncunun, menaceri aracılığıyla Kartal’a, “Kulübümü ikna edin, ben hazırım” mesajı verdiği kaydedildi.

Dudu’dan gelen cevap sonrasında Palmeiras’a menajerler vasıtasıyla 5 milyon Euro’luk (19 milyon TL) teklifini ileten Siyah-Beyazlılar, Brezilya ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELMİŞTİ

Palmeiras’ta ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Brezilya Milli Takımı’na yükselen Dudu, 2 sezon önce Dinamo Kiev’den Palmeiras’a 3 milyon Euro’ya (11.7 milyon TL) transfer olmuştu.

Özellikle hücum hattında oldukça etkili bir görüntü sergileyen başarılı futbolcu, hızlı görüntüsü ve bire bir pozisyonlardaki etkisine ek olarak bitirici vuruşlarıyla da tanınıyor.