Beşiktaş Erbil'de futbol okulu açtı

Euroleague Final-Four'da Real Madrid'i 84-75 yenen temsilcimiz Fenerbahçe, finalde Olympiakos'un rakibi oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla F.Bahçe'nin önüne geçti.

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Başakşehir'den Elia atağı

Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir, Feyenoord forması giyen Elia'yla anlaşmaya vardı.