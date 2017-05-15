Beşiktaş Erce Kardeşler'in peşinde - VİDEO

Kritik maçlarda yaptığı hatalarla kendisine duyulan güveni boşa çıkaran Fabri'den formayı kapacak bir kaleci almayı planlayan Beşiktaş yönetiminin hedefi, Altınordu'nun başarılı file bekçisi Erce Kardeşler...

KALECİ ANTRENÖRÜ MERCEK ALTINA ALDI

Beşiktaş Akademi Kaleci Antrenörü Hakan Çalışkan'ın 23 yaşındaki file bekçisini mercek altına aldığı öğrenildi.

Topu oyuna sokmadaki ustalığıyla Bayern Münih kalecisi Neuer'i andıran ''Yerli Neuer'' lakaplı kaleci, siyah-beyazlı takıma yeşil ışık yaktı.

Erce Kardeşler Neuer'i örnek alıyor - İZLE

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Erce takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak, “Bilmiyorum ama 31 Mayıs'a kadar Altınordu'nun oyuncusuyum. Ondan sonra ne olur biter bilemeyiz ama dediğim gibi 31 Mayıs'a kadar Altınordu'dayım. Daha lig bitmedi. Önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşmanın ardından oturup tatil zamanı ne olacak ne bitecek göreceğiz inşallah” diye konuştu.