Beşiktaş Eto'o olmazsa Jackson Martinez'i kiralayacak

Golcü arayışlarında Samuel Eto'o için Antalyaspor'a Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu takas yoluyla teklif edip beklemeye geçen Beşiktaş, bu transferde sezon öncesiolduğu gibi mutlu sona ulaşamazsa bir başka eski göz ağrısını ilk alternatif olarak belirledi.

Mario Gomez'in takımdan ayrılmasının ardından yaz döneminde de siyah–beyazlıların gündemine gelen Jackson Martinez için bu kez devre arasında nabız yoklanıyor.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Bu yıl şubat ayında 42 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den Çin'in Guangzhou Evergrande takımına giden 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet, mutsuz olduğu Uzakdoğu ülkesinden ayrılıp Avrupa'ya dönme niyetinde. Bunu fırsat bilen siyah-beyazlı yönetim, Eto'o'nun B planı olarak belirlediği Martinez için ilk etapta Çin Ligi'nin başlayacağı mart ayına kadar artık transfer klasiği haline gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlığında.