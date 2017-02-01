Beşiktaş-F.Bahçe derbisi öncesi son gelişmeler

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu maçında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Yaklaşan dev derbi öncesi her iki takımda da sakat oyuncular bulunuyor...

OZAN VE SALİH YOK

Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Ozan Tufan'ın henüz iyileşmediği ve derbi maçında forma giyme şanslarının bulunmadığı öğrenildi.

Senegal'in Afrika Kupası'ndan elenmesinin ardından, sarı-lacivertlilerin en önemli gol umudu olan Sow ise derbide forma giyebilecek.

KARTAL'DA DA İKİ EKSİK VAR

Ev sahibi Beşiktaş'ta ise Demba Ba ve yeni yeni çalışmalara başlayan Caner Erkin derbide forma giyemeyecek.

MAÇI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Diğer taraftan, kritik karşılaşmayı bu sezon göstermiş olduğu performansla diğer hakemlerden sıyrılan Ali Palabıyık'ın yöneteceği öğrenildi.

GÖKHAN GÖNÜL SAHAYA KAPTAN OLARAK ÇIKACAK

Öte yandan sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'ün eski takımına karşı sahaya kaptan olarak çıkacağı belirtildi.