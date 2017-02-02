Beşiktaş-F.Bahçe maçının biletleri tükendi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için satışa çıkan biletler tükendi.
F.BAHÇE'YE 2 BİN BİLET
Beşiktaşlı yaklaşık 30 bin kombine sahibinin dışında kalan 10 bin bilet dün satışa çıkıp 1 gün içinde kısa sürede tükenirken, Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2000 kişilik kontenjanı ise sarı-lacivertli kulüp aldı.
Kupada erken final olarak adlandırılan eşleşmeyi Arena'da izlemek isteyen futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma 5 Şubat Pazar günü 20.30'da başlayacak.