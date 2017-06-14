Beşiktaş-Fenerbahçe basket maçında olaylar

Beşiktaş Sompo Japan'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı Spor Toto Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında, dördüncü anonsun gelmesi nedeniyle tribündeki taraftarlar çıkarıldı.

TORPİL VE KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT NEDENİYLE TARAFTARLAR ÇIKARILDI

Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren mücadelede tribünlerde patlayan torpil ve küfürlü tezahüratlar nedeniyle dördüncü anons yapıldı. Karşılaşmada taraftarlar, maçın başabaş gittiği son dakikalarda tribünlerden çıkarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı seride 86-80 skorla 3-0 öne geçerek önemli bir avantaj elde etti. Serinin dördüncü maçı, 16 Haziran Cuma günü yine Beşiktaş Sompo Japan'ın ev sahipliğinde seyircisiz oynanacak.