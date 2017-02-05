Beşiktaş - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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Kupada, Kayserispor, Boluspor ve Darıca Gençlerbirliği'nin yer aldığı D Grubu'nu lider tamamlayan Beşiktaş; Amed Sportif Faaliyetler ve Menemen Belediyespor'un da bulunduğu C Grubu'nu Gençlerbirliği'nin ardından ikinci bitiren Fenerbahçe ile eşleşti.
İki takım arasında oynanacak bu maçın galibi adını çeyrek finale yazdıracak.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Sow, Van Persie