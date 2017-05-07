Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Spor Toto Süper Ligi'nde son haftalara girilirken, bu akşam şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev bir karşılaşma oynanacak.
64 puanla lider konumda bulunan Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Bu sezon oynadığı derbilerde mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, kupa maçında devirdiği Beşiktaş'ı ligde de yenerek taraftarının sevindirmek istiyor.
Siyah-beyazlılar ise en yakın takipçisi Başakşehir'in kazandığı ve puan farkını 1'e indirdiği haftada Fenerbahçe'yi yenerek yerini sağlama almak peşinde.
Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Kjær, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper Lens, Sow, Robin van Persie