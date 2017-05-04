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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri tükendi

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çıkarılan biletler kısa süre içerisinde satıldı.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri tükendi

Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar için satışa sunulan biletler kısa sürede bitti.

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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Arena'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 150 ile 1100 lira arasında belirlenirken, siyah-beyazlılar için satışa çıkarılan 7 bin 700 biletin satışı tamamlandı.

Derbi maçını, kombine kart sahibi taraftarların yanı sıra bilet alanlarla birlikte 40 bine yakın taraftarın izlemesi bekleniyor.

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