Beşiktaş-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Ligi'nde son haftalara girilirken, bu akşam şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev bir karşılaşma oynanacak.
64 puanla lider konumda bulunan Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
Fenerbahçe: Volkan, Ozan , Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Neustaedter, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie