Beşiktaş Fenerbahçe'ye 34 yıldır yenilmiyor

Süper Lig’in 2. yarısına müthiş bir başlangıç yapan ve 3 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, hem performans hem de istatistiksel anlamda favori olarak Fenerbahçe karşısına çıkacak.

Ligde kendi sahasında ezeli rakibine uzun yıllardır yenilmeyen ve genel istatistiklerde üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, kupada Beşiktaş'ı yenemiyor...

KARTAL 34 YILDIR YENİLMİYOR

Saha avantajını da elinde bulunduran Siyah-Beyazlılar’ın maçın favorisi olmasının iki sebebi var. Bunlardan ilki Fenerbahçe’nin düşüşte olduğu dönemde tüm maçlarını kazanan ve puan farkını 9’a çıkaran bir Beşiktaş’ın olması, ikincisi de Sarı- Lacivertliler’in Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 34 yıl önce almış olması.





HÜKMEN YENİLMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Pazar akşamı Fenerbahçe’yi Arena’da ağırlayacak Beşiktaş, daha önce 19 kez kupada karşılaştığı ezeli rakibine en zon 4 Mayıs 1983’te oynanan çeyrek finalde elenmişti. O maçta Kartal, cezalı oyuncusu Mehmet Ekşi’yi oynattığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayılmış, tur atlayan taraf Fenerbahçe olmuştu.





SON FİNAL YİNE BEŞİKTAŞ'IN

Daha sonra kupa maçlarında 29 yıl boyunca Fenerbahçe’ye hiç şans tanımayan Siyah-Beyazlılar 1983-2009 yılları arasında oynanan 14 kupa maçında 10 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Kara Kartallar bu sürede 3 kez de final kazanıp Fenerbahçe’nin elinden kupayı alma başarısını gösterdi. İki takım en son Türkiye Kupası’nda 13 Mayıs 2009 tarihinde finalde karşılaştı ve İzmir’de oynanan finali 4-2 kazanan Beşiktaş kupanın sahibi oldu.







